Trabzonspor formasıyla 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak Panathinaikos'un formasını giyen Manolis Siopis, TFF 1. Lig'e transfer oldu.

Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Yunan futbolcu Manolis Siopis, TFF 1. Lig ile Türkiye kariyerine dönüş yaptı.

Trabzonspor'un şampiyon kadrosundaydı! Türkiye'ye geri döndü

Siopis, bordo mavili takımın şampiyon kadrosunda vatandaşı Bakasetas'la birlikte forma giymişti.

Trabzonspor'dan İngiliz ekiplerinden Cardiff'e, sonrasında ise Yunanistan'a giden Siopis, Panathinaikos formasıyla 52 maçta mücadele etti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını 42 defa terletti.

Trabzonspor'un şampiyon kadrosundaydı! Türkiye'ye geri döndü

FATİH KARAGÜMRÜK TRANSFERİ DUYURDU

Siopis, Fatih Karagümrük Kulübü'ne transfer olarak Türkiye kariyerine kaldığı yerden devam edecek. Kırmızı siyahlı ekip Siopis'in transferini şu ifadelerle duyurdu:

"Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Değerli bir kariyere sahip olan Manolis Siopis’e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, Türkiye'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da ikişer sezon forma giydi. Tecrübeli oyuncu bir Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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