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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerine takılan aday sürücü Poyraz S., yaya geçidinde yayaya yol vermeyince hayatının şokunu yaşadı. 5 bin 662 lira para cezası kesilen gencin, daha önceki motosiklet ehliyetinden kaynaklı trafik cezaları nedeniyle düşen puanı sıfırlanınca sürücü belgesi tamamen iptal edildi. Otomobil ehliyetini olaydan sadece birkaç saat önce aldığını belirten genç sürücü, "Daha yeni 40 bin lira verdim, yayayı görmedim" diyerek isyan etse de iptal kararı değişmedi. Sürücünün yaşadığı büyük şokun ardından yasal işlemler tamamlandı ve araç olay yerine gelen başka bir sürücüye teslim edildi.

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