Konya'da, 3 gün önce bebeğiyle yürüyen başörtülü bir kadına, "Başınızdaki ile daha fazla üremeyin." diyerek sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da bebek arabasıyla yürüyen başörtülü kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli, "kadına karşı kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

ADETA NEFRETİNİ KUSTU

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz 2026 tarihinde Konya'da bebek arabasıyla sokakta yürüyen Aylin Altuntaş'a, Refika Beyza Yakargüneş'in bebeği işaret ederek, "Daha fazla üremeyin... Başındaki ile daha fazla üremeyin." ile "Yobazsınız, kapalılar ürememeli, deliler hastanesine kapatılmalısınız, geri zekalılar." şeklinde sözler söylediği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Başörtülü kadına fiziksel saldırıda da bulunan kadın hakkında yargı makamları harekete geçti.

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret" ve "kadına karşı kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "kadına karşı kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilen zanlı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan da yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.

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