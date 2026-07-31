Türkiye genelinde çok sayıda TurkNet kullanıcısı internet erişiminde sorun yaşadığını bildiriyor. Bağlantı kesintilerinin yanı sıra mobil uygulama ve destek kanallarına erişimde de aksaklıklarla karşılaşan kullanıcılar, "TurkNet çöktü mü, internet neden çekmiyor?" sorularına cevap ararken, şirket resmi "X" profilinden yaptığı açıklamayla erişim sorunu yaşandığını doğruladı. Yapılan açıklamada; "Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Türkiye'nin farklı illerinden peş peşe gelen kullanıcı bildirimleri, TurkNet'te geniş çaplı bir erişim sorunu yaşandığını ortaya koydu. İnternet bağlantısında yaşanan aksaklıkların yanı sıra mobil uygulama ve destek kanallarına da erişim de sorun olduğu dile getirildi. Özellikle bağlantının aniden kopması, internet hızında ciddi düşüş yaşanması veya bazı platformlara erişimde problemler görülmesi, kullanıcılar arasında "TurkNet çöktü" söylentilerini beraberinde getirdi. Gözler, yaşanan erişim sorununa ilişkin şirketten yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişti, beklenen açıklama geldi. Şirket resmi "X" profilinden yaptığı açıklamayla erişim sorunu yaşandığını doğruladı.

Açıklama geldi! TürkNet çöktü mü, internet neden çekmiyor? Binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

TRKNET AÇIKLAMA YAPTI

TurkNet, yaşanan erişim sorununa ilişkin resmi X hesabından açıklama yaptı. Şirket, internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşandığını doğrulayarak, teknik ekiplerin sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada;" Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

KESİNTİ BİLDİRİMLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Kesinti bildirimlerini takip eden Downdetector verilerine göre, TurkNet'e ilişkin kullanıcı şikayetleri öğle saatlerinde aniden yükseldi. Günün büyük bölümünde düşük seviyede seyreden arıza bildirimleri, kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı raporuna ulaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası