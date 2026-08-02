Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Emirdağ'da düzenlenen 19. Gurbetçi Festivali ile Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşısı’nın açılışını gerçekleştirdi. Gurbetçilerin milletin asli unsuru olduğunu vurgulayan Göktaş, kadın emeğini desteklemek amacıyla bugüne kadar 1367 kadın kooperatifine katkı sağladıklarını belirtti. Esnaf ve vatandaşlarla da buluşan Bakan, aile odaklı sosyal yatırımların ve yerel üretimin önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ana ocağı Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 19. Gurbetçi Festivali’ne katıldı ve bir dizi önemli açılış gerçekleştirdi. Program kapsamında Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşısı’nın açılışını yapan Göktaş, gurbetçi vatandaşlara ve kadın üreticilere yönelik önemli mesajlar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"GURBETÇİLERİMİZ 86 MİLYON VATANDAŞIMIZDAN FARKLI DEĞİLDİR"

Festivalde hemşehrilerine hitap eden Bakan Göktaş, yurt dışında yaşayan her bir vatandaşın Türk milletinin birer temsilcisi olduğunu vurguladı. Kendisinin de geçmişte dedesinin kırmızı minibüsüyle benzer yolculuklar yaptığını hatırlatan Göktaş, "Yıllar geçti, hala kalbim o bayrağımızı gördüğünde o küçük kızın heyecanıyla atıyor. Bundan sonra da bugün ülkemize çektiğimiz hasreti yine vatandaşlarımıza yönelik hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya, vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş Emirdağ'da 'Gurbetçi Festivali'ne katıldı: 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok

Göktaş, gurbetçi vatandaşlara "Siz bu toprakların öz evladısınız. Gurbetçi kardeşlerimizin sevincine ortak olmaya, derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

Ayrıca, Belçika programı sırasında Türk esnafını ziyaret etmesini eleştiren zihniyete tepki göstererek, milli birliği hedef alan bu tavırları kabul etmediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş Emirdağ'da 'Gurbetçi Festivali'ne katıldı: 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok

KADIN KOOPERATİFLERİNE BÜYÜK DESTEK

Emirdağ’a değer katan yatırımlara dikkat çeken Bakan Göktaş, kadınların ekonomik hayata katılımını önemsediklerini belirtti. Bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduklarını açıklayan Göktaş, Üretici Kadın Çarşısı ile yerel ürünlerin markalaşması ve Türkiye genelinde satışına katkı sağlayacaklarını müjdeledi. Bakan, açılışı yapılan Millet Bahçesi'nin ise ailelerin kuşaklar boyu vakit geçirebileceği nefes alma noktaları olacağını söyledi.

Bakan Göktaş Emirdağ'da 'Gurbetçi Festivali'ne katıldı: 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok

ESNAF VE VATANDAŞLA SAMİMİ BULUŞMA

Programı kapsamında helva fabrikası açılışına katılan ve Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulunan Göktaş, vatandaşlarla samimi diyaloglar kurdu. Ziyaretler sırasında ata tohumu ile üretim yapan kadınlarla sohbet eden Bakan, vatandaşlarla da yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.

Bakan Göktaş Emirdağ'da 'Gurbetçi Festivali'ne katıldı: 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlara yönelik hizmet ve projeleri sürdüreceklerini belirterek konuşmasını tamamladı.

Bakan Göktaş Emirdağ'da 'Gurbetçi Festivali'ne katıldı: 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok

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