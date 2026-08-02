Şanlıurfa'da otomobili dereden uçan sürücünün, kendini ölü göstererek yurt dışına kaçtığı belirlendi. Ailesini arayarak yurt dışına çıktığının söyleyen sürücüyü arama çalışmaları sürerken, dereye düşen otomobilin de çalıntı olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dereye uçan otomobilin perde arkasından akılalmaz plan ortaya çıktı. Dereye uçan otomobilin sürücüsü Abdulkadir Taştan'ın (36), hayatını kaybettiği düşünülürken gerçeğin bambaşka olduğu öğrenildi.

Akılalmaz plan! Şanlıurfada dereye uçan otomobilden ölüm senaryosu çıktı

KENDİNİ ÖLÜ GÖSTERMİŞ, KAÇMIŞ

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Taştan'ın ailesine yaptığı arama, düğümü çözdü. Taştan'ın ailesini arayıp, yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü. Kendisine ‘ölü’ süsü vererek yurt dışına kaçma planı yaptığı belirlenen Taştan'ın kullandığı ve dereden çıkarılan otomobilinin de çalıntı olduğu belirlendi.

Arama-kurtarma çalışmaları ise gerçeğin ortaya çıkmasıyla durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taştan'ı bulmak için çalışmalara devam ediyor.

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