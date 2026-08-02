ABD genelindeki kritik altyapı şebekelerini hedef alan siber sabotaj dalgasının boyutu derinleşiyor. FBI ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), yürütülen siber operasyonların Minnesota ile sınırlı kalmadığını ve en az yedi eyaletteki su ve atık su tesislerini doğrudan etkilediğini duyurdu.

ABD genelinde kritik altyapı sistemlerine yönelik büyük bir siber sabotaj dalgası dalgası tespit edildi.

FBI ve Çevre Koruma Ajansı, internete açık Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC) hedef alan saldırıların Minnesota dahil en az yedi eyalette su ve atık su tesislerinde arızalara yol açtığını açıkladı.

YAZILIMLARINA SIZILDI

Siber güvenlik yetkilileri tarafından yayımlanan teknik analizlere göre, saldırganlar doğrudan Rockwell Automation/Allen-Bradley üretimi PLC sistemlerini hedef aldı.

Sistemlerdeki zayıf şifreleme ve yetersiz kimlik doğrulama protokollerini fırsat bilen siber korsanlar denetim cihazlarının erişim kodlarını değiştirerek operatörleri devre dışı bıraktı ve su basınç dengelerini manipüle etti. Ayrıca hackerlar sadece sistemi kilitlemekle kalmayıp kontrol yazılımlarının kod yapısına da doğrudan müdahale etti.

Ağ içi anormalliklerin ve tehlikeli kimyasal seviyelerinin kontrol panellerinde "normal" görünmesini sağlayan sızma yöntemi, operatörlerin durumu fark edip manuel müdahalede bulunmasını engellemeyi amaçlıyor.

Minnesota genelinde 30'dan fazla su sisteminin operasyonel teknolojisini hedef alan Perşembe günkü siber sabotajın ardından, Plymouth kentindeki su kulesi de saldırıların odağı oldu.

İSTİHBARAT TAHRAN’I İŞARET EDİYOR: TRUMP VE WALZ KARŞI KARŞIYA

Siber müdahalenin zamanlaması ve kullanılan yöntemler, ABD istihbarat birimlerinin odağını İran bağlantılı aktörlere yöneltmesine neden oldu. Temmuz ayında da benzer bir kritik altyapı uyarısı yayımlayan güvenlik yetkilileri, Minnesota’daki 30’dan fazla belediye tesisine yönelik saldırının arkasında Tahran yönetiminin olabileceğini değerlendiriyor.

Eyalet altyapısının siber saldırıyla sarsılması, Washington ve eyalet yönetimi arasında siyasi tartışmaya dönüştü:

ABD Başkanı Donald Trump Camp David'deki kabine toplantısında İran’ın dahiliyetine ilişkin iddiaları reddederek, güvenlik zafiyetinin Minnesota eyalet yönetiminin yetersizliğinden kaynaklandığını iddia etmişti.

Vali Tim Walz da Trump’ı eleştirerek saldırıların arkasındaki askeri ve istihbari aktörün İran olduğunu öne sürdü ve krizin ABD’nin Orta Doğu politikalarının bir yansıması olduğunu ifade etti.

ABD SU SEKTÖRÜ GÜVENLİK RİSKİ ALTINDA

Siber saldırılar, ABD genelindeki 151 bin su tesisinin büyük bölümünün siber savunma imkânlarından yoksun olduğunu açığa çıkardı. Sektör temsilcilerinin yasal düzenlemelere ve zorunlu siber denetimlere karşı direnç göstermesi, kamu tesislerini "kolay hedef" haline getiriyor.

Su Teknolojileri Bilgi Paylaşım Merkezi (WaterISAC) verilerine göre, ülkedeki su tesislerinin %1’inden daha azı aktif siber güvenlik protokollerini uyguluyor. Küçük ölçekli belediyelerin üçüncü taraf yüklenicilere bağımlı olması ve cihazlarda varsayılan fabrika şifrelerinin kullanılması, kritik kamu hizmetlerini devlet destekli siber aktörlerin açık hedefi yapmayı sürdürüyor.

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