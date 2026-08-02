Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar kaplumbağaları topladığı bayat ekmeklerle kendi eliyle besliyor. Yıllardır Van Gölü havzasında fotoğrafçılık yaptığını belirten Coşar, hayvanları beslemenin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Onlar yedikleri zaman huzurlu oluyoruz. Çok hoşumuza gidiyor." dedi.

Erciş’te ilkbahar ve yaz aylarında Van Gölüne dökülen akarsular, inci kefalleri, su kaplumbağaları, tatlı su yılanları ve birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Van Gölüne dökülen Deliçay üzerinde bulunan balık bendi mesire alana günün belirli saatlerinde gelen doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, topladığı bayat ekmeklerle su kaplumbağalarını besliyor. Ferzende Çoşar’ın geldiğini gören kaplumbağalar bir çocuk gibi adeta etrafına toplanıyorlar. Ferzende Çoşar da bir kaplumbağa terbiyecisi gibi onları etrafına toplayıp, onları eline alarak tek tek besleyip mutlu oluyor.

Su kaplumbağalarını eliyle besliyor, farklı illerden ziyaretçi yağıyor: Onlar doyunca mutlu oluyorum

FIRINLARDAN, KOMŞULARDAN TOPLAYIP GETİRİYOR

Yıllardır Van Gölü havzasında fotoğrafçılık yaptığını belirten Coşar, "Belli saatlerde gelip buradan kaplumbağalara ekmek getiriyorum, Fırınlardan, komşulardan, lokantalardan kırık ekmekler, bayat ekmekleri toplayıp getirip burada bu sevimli hayvanlara ekmek veriyoruz. Onlar yedikleri zaman mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Çevredeki bunu gören vatandaşlar bizim yaptıklarımızı yapıyorlar. Hayvanlara, canlılara bakış açıları değişiyor. Ekmek getirip veriyorlar. Gençler, çocuklar, bu çekimleri sosyal medyada gören insanlar burayı sık sık ziyarete gelmeye başlıyorlar. Hatta biz çekimler yaparken başka illerden gelip buradan kaplumbağaların nasıl beslendiğini, nasıl ekmek yediklerine bakıyorlar. Biz de bu konuda çok mutlu oluyoruz. Temenni ederiz buraya gelen insanlar bu hayvanlara, bu canlılara zarar vermez. Her canlı kendi rızkıyla gelir. Lütfen zarar vermeyelim bunlar bizim değerlerimizdirler." dedi.

Su kaplumbağalarını eliyle besliyor, farklı illerden ziyaretçi yağıyor: Onlar doyunca mutlu oluyorum

Doğa fotoğrafçısı ve iş adamı Yılmaz Şid, "Ercişliyim. Erciş’te esnaflık yapıyorum. Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün de Ferzende Coşar'ın hünerlerini görmeye geldik, Burada her gün gelip fırınlarda ve evlerde bayat ekmek toplayıp getirip burada kaplumbağalara veriyor. Sosyal medyada da görüyorduk ama bugün kendi yaptıklarına canlı olarak şahit olmaya geldik, gerçekten harika bir iş yapıyor." açıklamalarında bulundu.

"ONUNLA ADETA OYUN OYNUYORLAR"

"Şunu anladık ki kaplumbağaların da yemek, ekmeğe ihtiyacı varmış" diyen Şid, "O kadar alışıklar ki Ferzende Coşar'a, gelip ellerinden yiyorlar, Hatta parmağını veriyor kaplumbağanın ağzına, kaplumbağa ısırmıyor. Onunla adeta oyun oynuyorlar. Biz de bugün onun hünerlerini görmek için geldik buraya, burada da gayet güzel eğlenceli bir çekim oldu. Biz de onun çektiklerini anlatmaya çalıştık sizler için. Umarım beğenirsiniz, teşekkür ediyorum" dedi.

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