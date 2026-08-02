Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in veda töreni davetine henüz cevap vermeyen Mauro Icardi'nin, Arjantin'e dönmeyi düşünmediği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek için gelecek teklifleri beklediği öne sürüldü.

Galatasaray tarihine adını yazdıran Mauro Icardi ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki bağ henüz tamamen kopmuş değil. Başkan Dursun Özbek, Arjantinli yıldız için özel bir veda organizasyonu planladıklarını açıklarken, deneyimli golcünün bu davete henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Öte yandan Icardi'nin kariyerine ilişkin yol haritasını da belirlediği öne sürüldü.

Mauro Icardi

DURSUN ÖZBEK: CEVABINI BEKLİYORUZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, temmuz ayı divan kurulu toplantısında Mauro Icardi için hazırlanan veda organizasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin kulüp tarihindeki yerinin çok özel olduğunu vurgulayan Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Bir ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetiminin ilettiği veda töreni teklifine Mauro Icardi'nin henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği belirtildi.

Mauro Icardi

BOCA JUNIORS İDDİALARINA KAPIYI KAPATTI

Öte yandan Mauro Icardi'nin yeni adresine ilişkin Arjantin basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Arjantinli gazeteci Martin Arevalo'nun haberine göre Boca Juniors'a önerilen tecrübeli futbolcu, kariyerine ülkesinde devam etmeyi düşünmüyor. Haberde, Icardi'nin Arjantin'e dönme fikrine sıcak bakmadığı ve Boca Juniors seçeneğini değerlendirmediği aktarıldı.

Habere göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Bu nedenle kendisine gelecek teklifleri beklemeyi tercih eden Icardi'nin yeni takımını belirleme konusunda aceleci davranmayacağı ifade edildi.

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