2026 ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri, 2026 yılının son ve üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na katılmayı planlayanların gündeminde yer alıyor. ÖSYM takviminde başvuru dönemi, geç başvuru günü, sınav ve sonuç tarihi açıklandı.

2026 ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri, akademik kariyer planı yapan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınav günü, başvuru süreci ve geç başvuru tarihi netleşti.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın yıl içindeki üçüncü oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Böylece yılın son ALES oturumu kasım ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Sınavın başlangıç saati, bina giriş süresi ve adayların yanında bulundurması gereken belgeler gibi ayrıntılar ise sınav kılavuzu ile sınava giriş belgelerinde yer alacak.

2026 ALES 3 sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Adayların sınav sonucunda sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türü hesaplanacak.

ALES 3 ne zaman yapılacak? 2026 ALES 3 başvuru tarihleri

2026 ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 ALES 3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Sınava katılmak isteyen adayların belirlenen başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuru ücretinin yatırılacağı tarihler, sınav merkezleri ve başvuru işlemlerine ilişkin ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanacak ALES/3 kılavuzunda açıklanacak.

Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2026 geç başvuru günü olarak belirlendi. ÖSYM takvimine göre geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23.59’da sona erecek.

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