Emniyet tarafından yapılacak bir etkinlik kapsamında 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde, gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için , alternatif güzergahlar oluşturuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde trafiğe kapatılacak yollar açıklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Binlerce kişi kullanıyor, 3 gece trafiğe kapatılacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için alternatif güzergahlar

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Buna göre 3, 4 ve 5 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı trafiğe kapatılacak.

Ayrıca D-100 Karayolu'nun kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren araç geçişine izin verilmeyecek. Trafik akışı Ümraniye-Şile ile Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Binlerce kişi kullanıyor, 3 gece trafiğe kapatılacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için alternatif güzergahlar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ile TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarını tercih etmeleri gerektiği bildirildi. Yetkililer, belirtilen tarih ve saatlerde yola çıkacak sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını, seyahatlerini alternatif güzergahlara göre planlamalarını istedi.

Ulaşım Noktası Bağlantı Avrasya Tüneli D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü TEM Otoyolu İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi D-100 Karayolu D-100 Karayolu Avrasya Tüneli TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Haberle İlgili Daha Fazlası