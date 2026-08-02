15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uygulanacak geçici trafik düzenlemesinin tarihleri ve saatleri belli oldu. İstanbul Valiliği, köprüyü kullanacak sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirileceğini açıkladı. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe ne zaman, neden kapatılacak? İşte köprünün kapalı olacağı saatler...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatılacağı tarih ve saatler sürücüler tarafından araştırılıyor. İstanbul Valiliği, köprüde uygulanacak geçici trafik düzenlemesinin yönünü ve kapanma nedenini duyurdu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE NE ZAMAN KAPATILACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 3, 4 ve 5 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak. Düzenleme köprünün tamamını değil, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönünü kapsayacak. Belirlenen saatlerde bu yönden köprüye giriş yapılamayacak ve trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirecek. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçiş yönünün kapatılacağına ilişkin ise resmi açıklamada herhangi bir bilgi yer almadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe ne zaman, neden kapatılacak? İşte köprünün kapalı olacağı saatler

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPATILIYOR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, “Asırlık Gece” isimli belgesel dizi projesinin çekimleri nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre köprüde gerçekleştirilecek çekimlerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla tek yönlü trafik düzenlemesine gidildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe ne zaman, neden kapatılacak? İşte köprünün kapalı olacağı saatler

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HANGİ GÜNLER KAPALI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönü 3 Ağustos Pazartesi, 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günlerinde trafiğe kapalı olacak. Düzenleme her gece saat 01.00’de başlayacak ve sabah 05.00’te sona erecek. Bu saatlerin dışında köprüdeki trafik akışının normal şekilde sürdürülmesi planlanıyor.

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