Ford, elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E için güvenlik riski nedeniyle 86 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Üretim sırasında yeterince sağlam yapıştırılmayan dış kaplama parçalarının zamanla yerinden ayrılarak sürüş sırasında kopabileceği belirtildi. ABD'deki 2023-2025 model araçları kapsayan geri çağırmada, gerekli kontroller ve onarımlar yetkili servislerde ücretsiz yapılacak. Şimdilik Türkiye için resmi bir geri çağırma bulunmuyor.

Ford, elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E ile ilgili yeni bir güvenlik kampanyası başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) bildirilen geri çağırma, 2023 - 2025 model yılı Mustang Mach-E araçlarını kapsıyor.

Şirketin açıklamasına göre geri çağırmadan 86.543 araç etkileniyor. Sorun, gövdenin yan tarafında yer alan dekoratif dış kaplama parçalarının üretim sürecinde yeterince sağlam şekilde yapıştırılmamasından kaynaklanıyor.

Ford Mustang Mach-E için acil geri çağırma! İşte kaza riski oluşturan hata

YAPIŞTIRICI YETERİNCE SERTLEŞMEDEN MONTAJ YAPILMIŞ

Ford'un yürüttüğü incelemelerde, üretim sırasında uygulanan yapıştırıcının tam olarak sertleşmesi beklenmeden montaj işlemine geçildiği tespit edildi.

Bu nedenle zamanla kaplama parçalarının gövdeden ayrılabildiği ve özellikle yüksek hızlarda tamamen koparak yola düşebildiği ifade ediliyor. Kopan parçaların arkadan gelen araçlar için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği belirtiliyor.

BELİRTİ VERMEDEN AYRILABİLİYOR

Yetkililer, kaplama parçalarının gevşemeden önce her zaman belirgin bir uyarı vermeyebileceğini belirtiyor. Bazı araçlarda sürücüler rüzgar sesi, titreşim veya parçaların hafifçe dışarı doğru açılması gibi belirtiler fark edebilir.

Ancak bazı durumlarda kaplama elemanlarının herhangi bir ön belirti olmadan da yerinden ayrılabileceği ifade ediliyor.



21 Temmuz itibarıyla, etkilenen araçlarda gevşemiş veya yerinden çıkmış parçalarla ilgili 219 rapor alınmış. Bu raporlara rağmen Ford’un, kusurla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığı belirtiyor.

Mustang Mach-E

SERVİSLERDE ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Ford, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerini bilgilendirmeye başlayacak. Yetkili servislerde ilgili dış kaplama parçaları kontrol edilecek ve gerek görülmesi halinde daha güçlü yapıştırma yöntemiyle yeniden monte edilecek veya değiştirilecek.

Tüm işlemler araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLİYOR MU?

Şu an için söz konusu geri çağırmanın yalnızca ABD pazarındaki belirli Mustang Mach-E modellerini kapsadığı açıklandı. Ford Otosan veya Ford Türkiye tarafından bu konuyla ilgili resmi bir geri çağırma duyurusu yapılmış değil.

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