Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun ardından Anayasa gereği hükümet topluca istifasını sundu. Başbakan Nikol Paşinyan, istifa mektubunu canlı yayında imzalarken, yeni kabine kurulana kadar mevcut hükümetin görevini sürdüreceği açıklandı.

Ermenistan Ulusal Meclisi’nin 9. dönem ilk oturumunun gerçekleşmesiyle birlikte Anayasa gereği yürütme organında prosedürel istifa süreci başladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Anayasa’nın 158. maddesini işaret ederek Hükümetin istifa mektubunu Cumhurbaşkanlığına sunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılan istifa mektubunu canlı yayında imzalayan Paşinyan, prosedürün anayasal bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Ermenistan'da hükümet istifasını sundu! Paşinyan imzaladı

YENİ KABİNE ATAMASI VE GÖREV DEVRİ SÜRECİ

Ermenistan basını Armenpress’in aktardığı bilgilere göre, resmi istifa başvurusuna rağmen yönetimde herhangi bir otorite boşluğu oluşmayacak. Yeni hükümet kurulup onaylanana kadar mevcut kabine üyeleri yürütme yetkilerini ve vekillik görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Anayasa’nın 149. maddesi uyarınca parlamento çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar partisi, gün içerisinde Cumhurbaşkanı’na yeni Başbakan adayını sunacak. Cumhurbaşkanı’nın anayasal süresi içinde aday gösterilen ismi Başbakan olarak ataması ve ardından yeni kabinenin şekillenmesi bekleniyor.

SANDIKTAN NE ÇIKTI?

Ermenistan'da 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Ulusal Meclis seçimlerinin ardından parlamentodaki dengeler netleşti. Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 49,74 oy oranıyla 64 sandalye kazanarak parlamentoda mutlak çoğunluğu sağladı ve tek başına hükümet kurma hakkını elde etti. Muhalefet kanadında ise Güçlü Ermenistan Partisi yüzde 23,27 oyla 29 sandalye kazanırken, Ermenistan İttifakı yüzde 9,92 oy oranında kalarak 12 sandalyede kaldı. Seçime katılan diğer muhalefet partileri ise barajı aşamadı.

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