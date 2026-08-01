Kırşehir'de kanalizasyon çalışması sonrası bir foseptik kapağının üzeri klozetle kapatıldı. İlginç görüntü vatandaşların tepkisini çekerken, ortaya çıkan manzara sosyal medyada da gündem oldu.

Kırşehir'de Medrese Mahallesi Melikgazi Gazi Caddesi üzerinde yürütülen kanalizasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından foseptik kapağının üstü, güvenlik amacıyla klozetle kapatıldı.

Yolun ortasında klozeti gören şaşırdı! Bakın gerçek ne çıktı

"HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ?"

Klozetin foseptik kapağı üzerinde durduğu görüntü, çevrede bulunan vatandaşları hayrete düşürdü. Mahalle sakinlerinden Durmuş Öcal, uygulamaya tepki göstererek, "Rezillik. Hangi çağda yaşıyoruz? Klozet koymak ne demek? Böyle bir uygulama kabul edilemez" dedi.

Yolun ortasında klozeti gören şaşırdı! Bakın gerçek ne çıktı

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ÖNLEM GÖRÜYORUM"

Bir başka vatandaş Adem Sayan ise hayatında ilk kez böyle bir önlem gördüğünü belirterek, "Hayatımda ilk kez böyle bir önlem görüyorum. İnsanın aklı almıyor" ifadelerini kullandı.

Yolun ortasında klozeti gören şaşırdı! Bakın gerçek ne çıktı

Öte yandan, foseptik kapağının üzerine yerleştirilen klozet ilginç görüntüler oluştururken, çevrede bulunan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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