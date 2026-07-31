Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel koreografi hazırlandı. Koreografide yer alan detaylar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti

Stadyumu dolduran on binlerce genç ve ailelerinin katıldığı büyük final programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti

KOREOGRAFİ DAMGA VURDU

Binlerce katılımcının yer aldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıkışı öncesinde TÜGVA tarafından özel bir koreografi gösterisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Detaylar dikkat çekti

Tribünlerde açılan dev koreografide; Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra TÜGVA'lı gençlerin illüstrasyonlarına yer verildi. Görsel şölen oluşturan koreografi, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

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