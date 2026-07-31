Bir cinayetle başlayan satanizm tartışması, 1999'da Türkiye genelinde büyük bir korku dalgasına dönüştü. Metal müzik dinleyen gençler neden satanist damgası yedi, Akmar Pasajı neden baskınların merkezine yerleşti?

1990'lı yılların sonunda Türkiye'nin gündemine oturan satanizm tartışmaları, yıllar sonra yeniden mercek altına alındı. 1999 yılında yaşanan cinayetlerin ardından başlayan korku dalgası, kısa sürede metal müzik dinleyen gençleri, uzun saçlıları ve siyah giyinenleri de hedef haline getirdi.

Dönemin gazete manşetleri, emniyet operasyonları ve özellikle Kadıköy'deki Akmar Pasajı'na düzenlenen baskınlar, satanizm paniğinin en dikkat çekici başlıkları arasında yer aldı. Kasetlerin ve çeşitli müzik materyallerinin toplatıldığı, gençlerin dış görünüşleri ve müzik tercihleri nedeniyle önyargılarla karşılaştığı o günlerde yaşananlar, Türkiye'nin yakın tarihindeki en çarpıcı toplumsal korku örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Bir cinayetle başladı, Türkiyeyi sardı: 1999daki satanizm paniğinin perde arkası

Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Oğuzhan Yalçın, satanizmin ortaya çıkışından 1990'ların Norveç black metal sahnesine, Türkiye'deki satanizm paniğinden Akmar Pasajı baskınlarına kadar uzanan süreci ele aldı. Dönemin tanıklarından biri ise 1999'da yaşananları ve metal müzik dinleyen gençlerin karşı karşıya kaldığı baskıyı anlattı.

Bir cinayetle başladı, Türkiyeyi sardı: 1999daki satanizm paniğinin perde arkası

Peki 1999'da Türkiye'de gerçekten organize bir satanist yapılanma mı vardı, yoksa münferit olayların ardından toplum büyük bir korku dalgasının içine mi sürüklendi? Metal müzik ile satanizm arasındaki bağ nasıl kuruldu? Akmar Pasajı neden operasyonların merkezine yerleşti?

Tüm bu soruların cevapları ve satanizm paniğinin perde arkası hazırlanan özel video dosyasında:

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