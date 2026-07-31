Susurluk’taki orman yangınını sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya canlı yayını yaparken talihsiz bir olay yaşadı. Rüzgârın savurduğu kor, Başkanın boğazına isabet etti. Yayını yarıda kesen Akın, hastaneye kaldırıldı.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevlerin esir aldığı yerlerden biri ise Balıkesir oldu. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangın, birçok ilçede büyük hasara yol açtı.

Canlı yayında talihsiz kaza! Başkan Ahmet Akın’ın boğazına kor parçası isabet etti

Susurluk’taki yangına yönelik söndürme çalışmaları devam ederken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında yangından etkilendi.



Canlı yayında talihsiz kaza! Başkan Ahmet Akın’ın boğazına kor parçası isabet etti

BOĞAZINA KOR PARÇASI GELDİ

Sosyal medya canlı yayını sırasında rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları Başkan Ahmet Akın’ın üzerine isabet etti. Kor parçalarından birinin boğazına gelmesi üzerine yayını sonlandıran Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Canlı yayında talihsiz kaza! Başkan Ahmet Akın’ın boğazına kor parçası isabet etti

BAŞKAN TEDAVİYE ALINDI

Tedavi altına alınan Başkan Ahmet Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.

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