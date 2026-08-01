Adana'da bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda kaçan şüpheliyi durdurmaya çalışırken ağır yaralanan 31 yaşındaki Samet Aksoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aksoy, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda ki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini kapüşon ile gizleyen 2 şüpheli motosiklet ile kebapçının olduğu caddeye geldi. Şüphelilerden biri caddeden kalaşnikof ile iş yerindeki yemek yiyen husumetlilerine doğru ateş açarken, diğeri de tabancayla ateş etti.

Kebapçıdaki kalaşnikoflu saldırıda kahreden son! Şüpheliyi durdurmak istemişti, acı haber geldi

KAÇAN SALDIRGANI DURDURMAK İSTERKEN VURULDU

Husumetlileri E.Ç., H.S., K.E., B.Y.’yi yaralayan saldırganlar daha sonra geldikleri motosiklet ile kaçmaya çalıştı. Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçmaya çalışan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmeye çalışırken vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler ise kaçarak izlerini kaybettirdi.

Kebapçıdaki kalaşnikoflu saldırıda kahreden son! Şüpheliyi durdurmak istemişti, acı haber geldi

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

SAMET KURTARILAMADI

Saldırganları durdurmaya çalışırken yaralanan Samet Aksoy, gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksoy’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kebapçıdaki kalaşnikoflu saldırıda kahreden son! Şüpheliyi durdurmak istemişti, acı haber geldi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan yakınları tarafından gözyaşlarıyla cenazesi alınan Samet Aksoy, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yaralı 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

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