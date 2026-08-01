İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta’daki göç krizinin ardından AB üyesi ülkelere Tepki göstererek Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup gönderdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta’da patlak veren kitlesel göç dalgasının ardından bazı Avrupa ülkelerinin takındığı tavra tepki gösterdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup ileten Sanchez, Madrid yönetimine yönelik eleştirilerin dezenformasyon, siyasi çıkar ve önyargılardan beslendiğini yazdı.

Yaklaşık 50 bin kişilik yasadışı girişin neredeyse tamamının saatler içinde sınır dışı edildiğini kaydeden İspanya Başbakanı, İspanya’yı Schengen Alanı’ndan çıkarma çağrısı yapan üye devletlerin tutumunu "asimetrik" ve AB dayanışma ilkelerine aykırı olarak değerlendirdi.

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"MELONİ’NİN SINIR KAPATMA KARARI YASADIŞI VE BENCİL"

Mektubunda doğrudan Roma yönetimini hedef alan Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin İspanya ile sınırları kapatma kararını ağır ifadelerle eleştirdi. İtalya’nın sergilediği tutumu "bencil, kutuplaştırıcı ve yasadışı" olarak tasvir eden Sanchez, son beş yılda İspanya’nın güney sınırından gerçekleşen düzensiz girişlerin İtalya’daki rakamların yarısına bile ulaşmadığına değindi.

Frontex verilerine atıfta bulunan İspanyol lider, İspanya’nın Avrupa Birliği’nin en geçit vermez dış sınırlarından birine sahip olduğunu ve Ceuta’nın halihazırda Schengen Alanı kapsamında yer almadığını hatırlattı.

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AB İÇİŞLERİ BAKANLARINA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Sanchez, AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda’dan İçişleri Bakanlarının katılımıyla olağanüstü bir video konferans düzenlenmesini talep etti. Dış sınırların güvenliğinin tüm üye ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu belirten İspanya Başbakanı, Von der Leyen’i sürece liderlik etmeye çağırdı.

Faslı yetkililerle sağlanan koordinasyon sayesinde krizin kontrol altına alındığına işaret edenSanchez, İspanya’nın geçmişte Lampedusa krizi dahil olmak üzere Doğu Avrupa ve Akdeniz’deki göç baskılarında diğer üye ülkelere en büyük desteği veren taraf olduğunu yineledi.

İspanya Başbakanı Sanchez'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen, Son günlerde bazı Avrupa hükümetlerinin Ceuta'da yaşanan son olaylara Avrupa Birliği'nin ortak değerleriyle bağdaşmayan şekilde tepki göstermesi nedeniyle ciddi endişelerimi dile getirmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere yaklaşık 50 bin göçmen, bu hafta başında İspanya topraklarına yasal olarak giriş yaptı. Hükümetimiz, 48 saatten kısa bir süre içinde durumu yeniden kontrol altına almayı başarmış; insani yardımları sürdürürken göçmenlerin büyük bölümünü gönüllü olarak ülkelerine geri göndermiş ve ülke içinde izinsiz ilerlemelerini engellemiştir.

Bu başarı; Fas makamlarıyla yakın iş birliği, diğer Avrupa ülkelerinden sınırlı destek ve İspanya'nın uzun süredir kararlılıkla uyguladığı dayanışma temelli göç politikası sayesinde mümkün olmuştur. Bu politika sayesinde son yıllarda düzensiz göç baskısı önemli ölçüde azalmış, İspanya Afrika ile kara sınırı bulunan tek AB ülkesi olmasına rağmen dış sınırlarını en etkin yöneten ülkelerden biri hâline gelmiştir. Ayrıca İspanya, Belarus üzerinden Doğu Avrupa'ya ve Lampedusa'ya yönelen göç dalgalarında diğer üye devletlere de destek sağlamıştır.

Tüm bu gerçeklere rağmen, bazı Avrupa hükümetlerinin son günlerdeki tutumu son derece üzücüdür. Çoğu ülke dayanışma göstermiş ve destek teklif etmişken, bazıları ise İspanya'yı hedef almayı ve ülkemizin geçici olarak Schengen Bölgesi'nden çıkarılmasını talep etmeyi tercih etmiştir.

Böylesine bencil bir yaklaşım yalnızca Avrupa'nın değerlerine, insani ilkelerine ve dayanışma ruhuna aykırı değildir; aynı zamanda Avrupa'nın uzun vadeli çıkarlarına da zarar vermektedir. Çünkü Ceuta, Schengen Bölgesi'nin yalnızca bir parçası değil; aynı zamanda Avrupa'nın en az korunan dış sınırlarından biridir. Nitekim son yıllarda AB'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin neredeyse yarısı İspanya üzerinden gerçekleşmiştir.

Mevcut uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür siyasi hesapları göze alamaz. Bu nedenle durumun ciddiyeti karşısında, AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten İrlanda'dan, İçişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırmasını talep ediyoruz. Bu toplantının amacı, dış sınırlarımızın güvenliğini ortak bir sorumluluk olarak ele alan ortak bir Avrupa yaklaşımı oluşturmak ve tüm Birliğin bu konuda birlik içinde hareket ettiğini göstermektir.

Avrupa Birliği'nin hızlı, kararlı ve koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlayacağınıza olan güvenimiz tamdır."

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