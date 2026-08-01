Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı oturumları devam ederken sınavdan alacakları puan üzerinde tahminde bulunmak isteyen öğrenciler, soru-cevap duyurusunu bekliyor. Diğer tüm sınavlar gibi ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları, 2 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. Sınavların ardından sorularını ve cevaplarını kontrol etmek isteyen öğrenciler, doğru ve yanlış sayılarına göre netlerini hesaplayarak alabilecekleri puana ilişkin tahminde bulunabilecek.

ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

BÜTÜNLEME SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ATA AÖF'de önceki sınav takvimine bakıldığında, güz dönemi bütünleme sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları oturumların tamamlanmasının ardından yaklaşık bir gün içinde erişime açılmıştı. Bu doğrultuda, bahar dönemi bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarlarının da sınavların tamamlanmasının ardından 3 Ağustos Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.



ATA AÖF bütünleme sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, yayımlanmasının ardından Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav sorularını ve cevap anahtarlarını görüntüleyebilecek. ÖYS'ye Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden de erişim sağlanabilecek.



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