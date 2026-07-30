Ermenistan, Türkiye ile normalleşme sürecinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Başbakan Nikol Paşinyan, Ankara ile ilişkileri yürütecek yeni özel temsilci ve diyalog formatına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinde yeni dönemin yol haritası şekilleniyor.

Erivan'ın Ankara ile yürüttüğü temaslarda özel temsilci olarak görev yapan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Parlamento Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından, yerine atanacak isim ve görüşmelerin yeni formatı Paşinyan hükümetinin gündemine geldi.

Paşinyan'dan Türkiye kararı! "Ankara ile süreç kesintiye uğramayacak"

PAŞİNYAN: "TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERİN FORMATINI BELİRLİYORUZ"

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rubinyan'ın yerine geçecek isim ve Türkiye ile diyalog sürecinin yeni dönemdeki işleyişine dair açıklamalarda bulundu.

Henüz nihai bir atama kararının alınmadığını belirten Paşinyan, "Özel temsilci konusunda henüz alınmış bir karar yok. Türkiye ile yürüttüğümüz diyalog çerçevesinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Uygun kararları alabilmek adına çalışmalarımıza hangi mantıkla ve hangi formatta devam edeceğimizi şu anda kendi aramızda görüşüyoruz. Konuyla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ ADIM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de iki ülke arasında 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecine ilişkin yürütülen güven artırıcı adımlar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Keçeli açıklamasında, doğrudan ticaretin hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen bürokratik çalışmaların 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandığını belirterek, hayata geçirilen yeni düzenlemenin detaylarını aktardı.

Yeni düzenleme sayesinde, Türkiye’den üçüncü bir ülke üzerinden Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak Ermenistan'dan Türkiye'ye gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının artık belgelerde “Ermenistan/Türkiye” şeklinde belirtilmesinin mümkün hale geldiği kaydedildi.

Sınırın açılması için teknik çalışmalar sürüyor

İki ülke arasındaki kara sınırının açılmasına yönelik sürece de değinen Keçeli, ortak sınırın açılması için gerekli teknik ve bürokratik hazırlıkların halen devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölgedeki barış vizyonuna dikkat çeken Keçeli, "Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası