Mersin’de korkunç kaza! Önce çarptı sonra üzerlerinden geçti
Mersin’de bir sürücü motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 3 kişi yere savruldu. Otomobilden inen sürücü, çarptığı kişilerin üzerinden geçerek, olay yerinden kaçtı. Yaralıların taburcu olduğu öğrenilirken, korkunç kaza anı ise kameralara yansıdı.
Mersin’in Toroslar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Ani manevra yapan otomobil karşı yönden gelen, üzerinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi savrularak yola düştü.
ÖNCE ÇARPTI SONRA ÜZERİNDEN GEÇTİ
Aracından inen sürücü, otomobilin ön kaput bölümüne düşen küçük çocuğu aşağı indirdi. Daha sonra yeniden aracına binen sürücü, yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçti.
YARALILAR TABURCU EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar tedavi sonrası taburcu edildi.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Soruşturma başlatılan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla birlikte biri çocuk 3 kişinin yola savrulduğu, sürücünün araçtan inerek otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından tekrar direksiyon başına geçerek yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçtiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.