ABD'de yaşayan 52 yaşındaki Denise Dibrell, kuzeninin düğününde başlayan şiddetli öksürüğün ardından influenza A virüsüne yakalandı. Sepsis ve septik şok nedeniyle haftalarca komada kalan kadın, uzuvlarına kan gitmemesi sonucu iki bacağını diz altından kaybetti. Şimdi protez bacaklarla yeniden yürümeyi öğreniyor.

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Denise Dibrell'in hayatı, Temmuz 2025'te katıldığı bir düğünde geçirdiği şiddetli öksürük krizinin ardından tamamen değişti. İlk başta sıradan bir rahatsızlık gibi görünen belirtiler, kısa süre içinde ağır bir enfeksiyona dönüştü ve kadın aylar süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından iki bacağını kaybetti.

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Tennessee'deki düğünde nefes alamayacak kadar şiddetli öksüren Denise, belirtilerin hafiflemesi üzerine evine döndü. Ancak Las Vegas'a döndükten sonra rahatsızlığı yeniden artınca hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde influenza A virüsüne yakalandığı tespit edilen kadın, solunum sıkıntısının ağırlaşması üzerine acil servise kaldırıldı.

UZUVLARINA KAN GİTMEDİ

Durumu hızla kötüleşen Denise, suni komaya alındı. Sepsis ve ardından septik şok gelişmesi üzerine doktorlar, hayati organlarına kan akışını sürdürebilmek için vazopresör ilaçlar kullandı. Ancak bu tedavi sırasında uzuvlarına yeterli kan gitmedi ve ayaklarında geri dönüşü olmayan doku kaybı oluştu.

Grip sandığı hastalık hayatını değiştirdi! 30 gün komada kaldı, iki bacağını kaybetti

BACAKLARI AMPUTE EDİLDİ

Yaklaşık 30 gün komada kalan Denise, uyandığında ayaklarının ciddi şekilde zarar gördüğünü öğrendi. Doktorlar, dokuların tamamen işlevini yitirmesi nedeniyle 2025'te her iki bacağını da diz altından ampute etti. Ameliyatın ardından enfeksiyonlar, kan pıhtıları ve ikinci bir operasyon gibi çeşitli komplikasyonlarla mücadele eden kadın, haftalarca hastanede tedavi gördü.

Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından protez bacaklarına kavuşan Denise, fizik tedaviyle yeniden yürümeyi öğrenmeye başladı. Tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade eden Denise, "Yaşamayı seçebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

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