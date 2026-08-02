Toyota, Ağustos 2026 fiyat listesini güncelledi. Markanın birçok modelinde kampanyalar devam ederken, özellikle Corolla ailesinde dikkat çeken indirimler uygulandı. Bazı versiyonlarda kampanya avantajı 964 bin TL'ye ulaşırken, Land Cruiser Prado'da yaklaşık 5 milyon TL'lik fiyat avantajı sunuldu. Öte yandan bazı Corolla ve hibrit versiyonlarında ise zam ve sabit fiyat uygulamaları dikkat çekti.
Toyota, Ağustos 2026'ya ait güncel fiyat listesini yayımladı. Sıfır otomobil almayı planlayanların yakından takip ettiği listede hem zam hem de indirim dikkat çekti. Özellikle Corolla'nın bazı versiyonlarında kampanyalı fiyatlarla liste fiyatı arasındaki fark 1 milyon TL'ye yaklaşırken, Corolla Cross, C-HR, Yaris Cross ve diğer hibrit modellerde de yüz binlerce liralık avantajlar sunuldu. Markanın amiral gemisi Land Cruiser Prado'da ise indirim tutarı yaklaşık 5 milyon TL'ye ulaştı.
Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.
Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.
Toyota’da marka modele göre Ağustos ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da ise 1 milyon TL’ye varan indirim uygulanıyor.
Japon otomobil devi Toyota Ağustos 2026 fiyat listesini güncelledi. Markanın bazı modellerinde fiyatlar sabit kalırken, bazı modellere zamlar yapıldı.
İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE TEMMUZ VE AĞUSTOS AYI FİYATLARI
MODEL
Kampanyalı Temmuz Fiyatı
Kampanyalı Ağustos Fiyatı
Fark
Corolla Vision Plus
1.790.000
1.850.000
60.000
Corolla Dream
2.040.000
2.040.000
0
Corolla Dream X-Pack
2.160.000
1.950.000
-210.000
Corolla Flame X-Pack
2.215.000
1.999.000
-216.000
Corolla Passion X-Pack
2.370.000
2.525.000
155.000
Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT
2.808.000
2.906.000
98.000
Corolla Hybrid Dream-X-Pack
2.530.000
2.530.000
0
Corolla Hybrid Flame X-Pack
2.717.000
2.500.000
-217.000
Corolla Cross Hybrid
2.820.000
2.820.000
0
C-HR Hybrid
2.250.000
2.250.000
0
Corolla Hatchback Hybrid
2.180.000
2.180.000
0
Yaris Cross Hybrid
2.317.000
2.317.000
0
Yaris Hybrid
1.995.000
1.995.000
0
Land Cruiser Prado
14.700.000
14.700.000
0 TL
BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Japon otomobil devi Toyota, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Ağustos ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.
İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
VERSİYON
LİSTE FİYATI
KAMPANYALI FİYAT
İNDİRİM
1.5 Vision Plus Multidrive S
2.284.000 TL
1.850.000 TL
434.000 TL
1.5 Dream Multidrive S
2.609.000 TL
2.040.000 TL
569.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
2.753.000 TL
1.950.000 TL
803.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
2.963.000 TL
1.999.000 TL
964.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
3.126.000 TL
2.525.000 TL
601.000 TL
Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
1.8 Hybrid Dream e-CVT
2.906.000 TL
-
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
2.989.000 TL
2.530.000 TL
459.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
3.228.000 TL
2.500.000 TL
728.000 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
Versiyon
Liste Fiyatı
Kampanyalı Fiyat
İndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT
3.320.000 TL
2.820.000 TL
500.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT
3.556.000 TL
3.024.000 TL
532.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
4.120.500 TL
3.504.000 TL
616.500 TL
Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)