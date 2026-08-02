Toyota, Ağustos 2026 fiyat listesini güncelledi. Markanın birçok modelinde kampanyalar devam ederken, özellikle Corolla ailesinde dikkat çeken indirimler uygulandı. Bazı versiyonlarda kampanya avantajı 964 bin TL'ye ulaşırken, Land Cruiser Prado'da yaklaşık 5 milyon TL'lik fiyat avantajı sunuldu. Öte yandan bazı Corolla ve hibrit versiyonlarında ise zam ve sabit fiyat uygulamaları dikkat çekti.

Toyota, Ağustos 2026'ya ait güncel fiyat listesini yayımladı. Sıfır otomobil almayı planlayanların yakından takip ettiği listede hem zam hem de indirim dikkat çekti. Özellikle Corolla'nın bazı versiyonlarında kampanyalı fiyatlarla liste fiyatı arasındaki fark 1 milyon TL'ye yaklaşırken, Corolla Cross, C-HR, Yaris Cross ve diğer hibrit modellerde de yüz binlerce liralık avantajlar sunuldu. Markanın amiral gemisi Land Cruiser Prado'da ise indirim tutarı yaklaşık 5 milyon TL'ye ulaştı.

Corolla, C-HR, Yaris Cross... İşte yeni Toyota Ağustos 2026 fiyatları

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.

Toyota’da marka modele göre Ağustos ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da ise 1 milyon TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Japon otomobil devi Toyota Ağustos 2026 fiyat listesini güncelledi. Markanın bazı modellerinde fiyatlar sabit kalırken, bazı modellere zamlar yapıldı.

Corolla Hatchback Hybrid

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE TEMMUZ VE AĞUSTOS AYI FİYATLARI

MODEL Kampanyalı Temmuz Fiyatı Kampanyalı Ağustos Fiyatı Fark Corolla Vision Plus 1.790.000 1.850.000 60.000 Corolla Dream 2.040.000 2.040.000 0 Corolla Dream X-Pack 2.160.000 1.950.000 -210.000 Corolla Flame X-Pack 2.215.000 1.999.000 -216.000 Corolla Passion X-Pack 2.370.000 2.525.000 155.000 Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 2.808.000 2.906.000 98.000 Corolla Hybrid Dream-X-Pack 2.530.000 2.530.000 0 Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.717.000 2.500.000 -217.000 Corolla Cross Hybrid 2.820.000 2.820.000 0 C-HR Hybrid 2.250.000 2.250.000 0 Corolla Hatchback Hybrid 2.180.000 2.180.000 0 Yaris Cross Hybrid 2.317.000 2.317.000 0 Yaris Hybrid 1.995.000 1.995.000 0 Land Cruiser Prado 14.700.000 14.700.000 0 TL

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Ağustos ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

Toyota Corolla

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VERSİYON LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.284.000 TL 1.850.000 TL 434.000 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.609.000 TL 2.040.000 TL 569.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.753.000 TL 1.950.000 TL 803.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.963.000 TL 1.999.000 TL 964.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.525.000 TL 601.000 TL

Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.906.000 TL - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.989.000 TL 2.530.000 TL 459.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.228.000 TL 2.500.000 TL 728.000 TL

Corolla, C-HR, Yaris Cross... İşte yeni Toyota Ağustos 2026 fiyatları

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.320.000 TL 2.820.000 TL 500.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.556.000 TL 3.024.000 TL 532.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.120.500 TL 3.504.000 TL 616.500 TL

C-HR

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.566.000 TL 2.250.000 TL 316.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.959.000 TL 2.745.000 TL 214.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 3.249.000 TL 2.980.000 TL 269.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.399.000 TL 3.085.000 TL 314.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.781.000 TL 2.180.000 TL 601.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.924.000 TL 2.550.000 TL 374.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.924.000 TL 2.550.000 TL 374.000 TL

Yaris Cross Hybrid

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.704.000 TL 2.317.000 TL 387.000 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.208.000 TL 2.740.000 TL 468.000 TL

Yaris Hybrid

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.245.000 TL 1.995.000 TL 250.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT** 2.640.000 TL 2.365.000 TL 275.000 TL

Corolla, C-HR, Yaris Cross... İşte yeni Toyota Ağustos 2026 fiyatları

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Land Cruiser Prado 19.620.000 TL 14.700.000 TL 4.920.000 TL

Proace Verso

TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ

MODEL LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM Hilux 3.100.000 TL 2.918.000 TL 182.000 TL Proace City 2.028.000 TL 1.652.000 TL 376.000 TL Proace City Cargo 1.429.000 TL 1.289.000 TL 140.000 TL Proace Verso 2.495.500 TL 2.312.500 TL 183.000 TL Proace Cargo 1.785.000 TL 1.689.000 TL 96.000 TL Proace Max 1.950.000 TL 1.726.500 TL 223.500 TL Proace Max Kamyonet 2.059.000 TL 1.804.000 TL 255.000 TL

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