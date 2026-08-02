İtalyan basını, Juventus'tan ayrılarak serbest kalan Dusan Vlahovic için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu öne sürdü. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Dusan Vlahovic'in geleceği belirsizliğini korurken, İtalya'dan siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir iddia geldi. İtalyan basını, Sırp golcü için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu öne sürdü.

İtalya Serie A temsilcisi Juventus'tan ayrılan 26 yaşındaki yıldız forvet için Avrupa'nın birçok kulübünün adı gündeme gelirken, yüksek maaş beklentisi nedeniyle transfer ihtimallerinin sınırlı olduğu ifade edildi.

Dusan Vlahovic

CARNEVALI'DEN VLAHOVIC AÇIKLAMASI

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Vlahovic'in geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Vlahovic ile hiç tanışmadım. Juventus'un reddedilen bir teklif yaptığını biliyorum. Oyuncuların peşinden koşan biri değilim." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Sırp futbolcunun kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

Dusan Vlahovic

İTALYAN BASINI: EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ

İtalya merkezli Calcionews24'te yer alan haberde, Vlahovic'in maaş beklentisi ve finansal talepleri nedeniyle Serie A'da kalmasının neredeyse imkânsız olduğu vurgulandı.

Haberde, "Şu anda hiçbir takım, büyük satışlar veya bütçe azaltılması olmadan bu kalibrede bir transferi karşılayamaz. Dolayısıyla en muhtemel senaryo yurt dışına transfer olması. En güçlü ve en kararlı ilgiyi gösteren kulüp ise Beşiktaş. Beşiktaş, mali açıdan oyuncunun taleplerini karşılayabilecek az sayıdaki kulüpten biri. Ayrıca teknik anlamda ona takımın merkezinde önemli bir rol sunabilir. Herhangi bir sürpriz yaşanmazsa şu anda en güçlü aday Beşiktaş." değerlendirmesine yer verildi.

Dusan Vlahovic

ITALIANO ISRARLA İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da transferde önemli rol oynadığı belirtildi.

İtalyan teknik adamın, Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmek istediği ve yönetimle bu yönde görüşmeler yaptığı aktarıldı. Haberde, Italiano'nun transferin gerçekleşmesi için ağustos ayının ortasına kadar beklemeye hazır olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Dusan Vlahovic ve Vincenzo Italiano

ÖNDER ÖZEN'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de daha önce yaptığı açıklamada Vlahovic ihtimalini tamamen kapatmadıklarını ifade etmişti.

Özen, "Vlahovic serbest oyuncu olduğu için ipler onun elinde. Bazı hedefleri olabilir. Avrupa'nın doğusunda en yüksek paraların verileceği ülke Türkiye değil. Vlahovic için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi ve saygısı var. Sanıyorum ki büyük ölçekli bir kontrat beklentisi var. Vlahovic'le görüşmemiz olmadı. Hocamız oyuncunun durumunu takip ediyor. Oyuncunun ne istediğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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