Eskişehir'de üzerine tuz atılarak servis edilen, çağla, yeşil erik ve kuzukulağıyla hazırlanan dondurma büyük ilgi görüyor. Türkiye’de ilk olan lezzetin topu 70, kilosu ise bin TL'den satışa sunuluyor.

1958 yılından bu yana aile mesleğini sürdüren 32 yaşındaki dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir lezzete imza attı. Şengöz’ün çağla, yeşil erik ve kuzukulağıyla hazırladığı tuzlu dondurmalarla büyük ilgi görüyor. Dondurmanın topu 70, kilosu ise bin TL'den satışa sunuluyor.

Eşi benzeri olmayan tuzlu dondurma! Topu 70, kilosu bin TL! Türkiye’de sadece Eskişehir’de var

“ÜZERİNE TUZ ATIYORUZ”

Eskişehir’de esnaflık yapan Şengöz, sıra dışı lezzeti şöyle anlattı:

Herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık. Dondurmanın içine tuz atmadık, üzerine servis ederken tuz atıyoruz. Tercihe göre ekşi, yaz için ferahlatıcı bir lezzet oldu.

Eşi benzeri olmayan tuzlu dondurma! Topu 70, kilosu bin TL! Türkiye’de sadece Eskişehir’de var

"TÜRKİYE'DE BİR İLK”

Şengöz, yeşil eriğin bulunurluğunun azalmasına rağmen stok yaptıkları için her kesime hitap etmeye devam ettiklerini söyledi.

Eşi benzeri olmayan tuzlu dondurma! Topu 70, kilosu bin TL! Türkiye’de sadece Eskişehir’de var

Şengöz, "Topu 70 lira, kilosu bin lira. Çok tercih ediliyor. Bu sene en çok talep sade ve çikolatalı dondurma, erik onlarla yarışma kıvamına geldi. Külahta tercih ediyoruz, üstüne tuz ile servis ediyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu deneyim, büyük farklılık oluşturdu" dedi.

Eşi benzeri olmayan tuzlu dondurma! Topu 70, kilosu bin TL! Türkiye’de sadece Eskişehir’de var

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