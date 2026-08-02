Çinli otomobil üreticisi BYD, Ağustos 2026 fiyat listesini açıkladı. Türkiye'de satışta bulunan dört elektrikli modelin fiyatlarında mayıs, haziran ve temmuz aylarının ardından ağustosta da artışa gidilmedi. Güncel listede en uygun fiyatlı model 4 milyon 77 bin TL'lik SEAL olurken, kampanyalı fiyat sunulan tek model HAN'da 300 bin TL'lik avantaj dikkat çekti.

Çinli otomobil devi BYD, Ağustos ayı fiyat listesini güncelledi. İşte BYD Türkiye'nin Ağustos ayı fiyat listesi ve satışta bulunan tüm modellerin güncel fiyatları.

2026 yılına 8 modelle giren BYD, Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs ayında ise model sayısı 4’e düşürdü.

Çinli markanın 2026 yılı Ağustos ayı fiyat listesinde sadece 4 model bulunuyor ve hepsi de 4 milyon TL’nin üzerinde sadece elektrikli modeller.

Marka Mayıs, Haziran ve Temmuz ayının ardından Ağustos ayında da satıştaki modellerine zam yapmadı.

BYD Seal

İŞTE 2 AĞUSTOS İTİBARIYLA BYD MODELLERİNİN FİYATLARI…

Model Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) BYD SEAL 390 kW AWD Excellence 4.077.000 BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence 4.190.000 BYD HAN 380 kW AWD Executive 4.873.000 4.573.000 BYD TANG 380 kW AWD Flagship 5.418.000

Haberle İlgili Daha Fazlası