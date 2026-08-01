Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'ın, İsveç ekibi Sirius'ta forma giyen genç golcü Robbie Ure ile ilgilendiği iddia edildi.

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

The Sun'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, İsveç'te Sirius forması giyen 22 yaşındaki santrfor Robbie Ure ile ilgileniyor. Sirius'un İskoç golcünün transferi için 9 milyon sterlin (10.5 milyon avro) talep edebileceği belirtildi.

Robbie Ure

"BİR NOKTADA TRANSFER OLMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Transfer konusunda rahat olduğunu söyleyen Ure, "Oynadığım her maçta gol atabileceğimi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Yoluma devam edeceğim. Daha fazlasını istiyorum. Elbette bir noktada transfer olmak zorunda kalacağım ama ne olacağını bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

19 MAÇTA 23 GOL KATKISI

Sirius formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan genç forvet, 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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