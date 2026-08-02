Elazığ’da dün kırsalda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sonrasında, bugün kontrol altına alındı.

Türkiye’nin ciğerlerinin biri sönüp biri yanarken, Elazığ’da dün çıkan yangına müdahale sürüyor. Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyü kırsalında dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Elazığ’da orman yangını! Müdahale yeniden başladı

KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 arazöz 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 5 teknik eleman, 30 yangın işçisi, 10 muhafaza memuru ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Çalışmalara itfaiye ve jandarma ekipleri de destek verirken yangına havadan ve karadan müdahale bugün de devam etti. Yangın kontrol altına alındı.

Elazığ’da orman yangını! Müdahale yeniden başladı

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