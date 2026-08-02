Pakistan'da üzerinde taşıdığı patlayıcılarla bir karakola saldıran canlı bomba ortalığı kan gölüne çevirdi. Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşanan patlamada 14 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakolu önünde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, eyaletin Swat bölgesindeki bir polis karakolu önünde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan'dan karakola canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

Yetkililer, karakola girmeye çalışırken görevdeki polislerce durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirdiğini kaydetti.

Pakistan'dan karakola canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Yüzlerce kişinin bir protesto için bölgede toplandığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını belirten yetkililer, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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