Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen 3 oturumlu sınavı geride bırakan adaylar, sonuç duyurusuna odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 3.dönem sınav sonuçları için temmuz ayının ilk günlerini işaret etmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları geride kaldı, sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL 3.dönem 2026 sınav sonuç tarihi! AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL kılavuzuyla 3.dönem sınav sonuç takvimi duyurulmuştu. Belirlenen takvim doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. AÖL sınav sonuçlarına itiraz başvurusu, sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde MEB e-İtiraz sistemi üzerinden yapılabilecek.

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