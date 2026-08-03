Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı için geri sayım sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kritik zirvede, terfi bekleyen personelden emeklilik işlemlerine, görev süresi uzatmalarından kuvvet komutanlıklarındaki muhtemel değişikliklere kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak. Peki, YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı ne zaman yapılacak? İşte YAŞ toplantısına dair merak edilen detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez YAŞ üyesi olarak katılacak. Yeni üyelerin ilk kez yer alacağı toplantıda alınacak kararlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki dönemdeki yönetim kadrosunun şekillenmesinde belirleyici olacak. Peki, YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı ne zaman yapılacak? YAŞ toplantısında hangi konular görüşülecek?

YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Şura kararlarına çevrildi

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos tarihinde Beştepe'de toplanacak. Toplantı öncesinde Şura üyeleri, devlet geleneği doğrultusunda Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Anıtkabir programının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel planlamasına ilişkin kritik dosyalar ele alınacak.

YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Şura kararlarına çevrildi

YAŞ TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Şura gündeminin en önemli maddesini rütbe terfileri oluşturacak.

Toplantıda albay rütbesinden general ve amiralliğe yükselecek personelin dosyaları değerlendirilirken, görevde bulunan general ve amirallerin bir üst rütbeye yükselme durumları da ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Bunun yanı sıra yaş haddine ulaşan veya kadro durumu nedeniyle emekliye ayrılması planlanan personel hakkında da karar verilecek.

Şura üyeleri ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bazı komutanlıklarda gerçekleştirilebilecek görev değişikliklerini ve görev süresi uzatma taleplerini de değerlendirecek.

YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Şura kararlarına çevrildi

YAŞ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şura tarafından karara bağlanan terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımına ilişkin dosyalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararlar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

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