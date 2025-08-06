Yüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi

YEŞİM ERASLAN - Yüksek Askerî Şûra(YAŞ) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesini belirledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildiği şûrada, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Gürak’tan boşalan koltuğa oturdu.

GÜRAK EMEKLİ EDİLDİ

Anıtkabir ziyaretinin ardından şûra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından alınan kararlar İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

2023 yılı YAŞ kararı ile Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen 65 yaşındaki Gürak’ın iki yıl daha görev süresi bulunuyordu. Gürak’ın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Pilot Org. İsmail Güneykaya da emekliye sevk edildi.

KOMUTAN BAYRAKTAROĞLU

Metin Gürak’tan boşalan koltuğa, 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan ve iki yıllık görev süresi bu yıl dolan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Bayraktaroğlu Türkiye’nin 32. Genelkurmay Başkanı oldu. Bayraktaroğlu’ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. 64 yaşındaki Tokel’in iki yıl görev süresi bulunuyor. Tokel, teamüllere uyulursa Bayraktaroğlu’ndan sonra Genelkurmay Başkanı olacak.

GÖREV SÜRELERİ UZATILDI

Görev süreleri dolan ancak yaş hadleri devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri ise bir yıl uzatıldı. Tatlıoğlu’nun görev süresi geçtiğimiz yıl da uzatılmıştı.

Yine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cülere karşı mücadele eden ve vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul’da kışlasını darbecilere teslim etmeyen Tümgeneral Davut Ala’nın görev süresi de bir yıl uzatıldı.

GENERAL SAYISI 332 OLDU

YAŞ kararlarıyla TSK’da görevli general/amiral sayısı da arttı. Buna göre, hâlen 316 olan general ve amiral sayısı 332 oldu. 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi.

SİMGE İSİM ORGENERAL OLDU

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki 44 günlük savaşta TSK’nın verdiği desteğin simge isimleri arasında yer alan Korgeneral Bahtiyar Ersay da orgeneralliğe terfi ettirildi. 2022’de korgeneral rütbesini alan Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı’nın danışmanı olarak da görev yaptı. Ersay ayrıca FETÖ’nün kumpası olan Balyoz davasında 31 ay boyunca tutuklu kalmış ve 2014 yılında tahliye olmuştu.

22 KORGENERAL TERFİ ETTİ

Şûrada alınan kararlara göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığından, Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Tümgeneral Ergin Dinç ise Korgeneralliğe terfi etti.

Yine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can Tümgeneralliğe atandı.

O KOMUTAN EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalan 12 asker şehit olmuştu. YAŞ kararıyla, o askerlerin bağlı olduğu Malatya 13. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Nasuhoğlu emekliye sevk edildi. Yine, emekliye sevk edilenler arasında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı da yer aldı.

ERDOĞAN: TARİHÎ ADIMLAR ATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misakımillî Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: