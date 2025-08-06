THY, AJet'le Londra'dan Ada'ya gidiş-dönüş 250 sterline uçacak! KKTC'nin kalkınmasına havadan dev destek

CANAN ERASLAN LONDRA - Türk Hava Yolları, ‘Ada Kıbrıs’ projesine, yeni bir destek daha açıkladı. Yaklaşık 400 bin Kıbrıs Türkünün yaşadığı İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan törenle, bu kentten KKTC’ye 250 sterline gidiş dönüş seyahat imkânı sağlandı.

Söz konusu kampanya kapsamındaki uçuşlar, THY’nin genç markası Ajet tarafından gerçekleştirilecek. Kampanyanın duyurulması sebebiyle düzenlenen tören öncesinde açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a 6 bin lira gidiş-dönüş bilet fiyatıyla başlattıkları kampanyayı şimdi de Londra’dan 250 sterlin gidiş-dönüş olarak uygulamaya aldıklarını söyledi.

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Türkiye ile KKTC arasında şehit yakınları ve gaziler için başlattıkları yüzde 50 indirimi de hatırlatan Bolat “Amacımız sadece bilet indirimi değil. Ada ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. KKTC bizim için sadece bir destinasyon değil, ortak tarih, kültür ve değerlere sahip olduğumuz bir kardeşlik. Sağlık ve eğitim turizmi gibi unsurları Kıbrıs Hizmet İhracatçıları Birliğine, Türkiye’nin Hizmet İhracatçıları Birliği olarak mentör olacağız. Bu kapsamda paket programlar yapacağız” diyerek KKTC’nin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını istediklerini dile getirdi.

İngiltere’nin de kendileri için her zaman öncelikli bir pazar ve önemli bir ülke olduğunu kaydeden Bolat, yeni kampanyanın İngiliz turistleri de Kıbrıs’ın güzelliklerini keşfetmeye teşvik edeceğine inandığını aktardı.

TURİZM HAMLESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel de varoluş mücadelesi veren KKTC halkı için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı. Kampanya kapsamında Londra ve KKTC arasında bir köprü oluşturacaklarını belirten Üstel “Türkiye ve THY ile bu güzel projeyi hayata geçiriyoruz. İstiyoruz ki bizim insanımız bu projeyle Türkiye üzerinden KKTC’ye gelsin, tatilini yapsın” diye konuştu.

Kıbrıs için lokomotif sektörün turizm olduğuna da değinen Üstel, İngiltere’deki Türklerden hem bu kampanyayı hem de Ada’nın güzelliklerini dostlarına anlatması tavsiyesinde bulundu. Şimdiye kadar Güney tarafının Türk tarafını hep engellediğini, Türk hükûmeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmet üyelerinin desteğiyle bu engelleri bir bir atlattıklarını açıklayan Üstel, denizin altından adaya verilen suyla hem günlük hayatın hem turizmin kolaylaştığını, tarımın da geliştiğini ifade etti. Üstel, Güney’in engellemesi sebebiyle Kuzey’e uçakların 8 saatte gelebildiğini, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın gayretleriyle dünyaya bağlanan Ercan Havalimanı sayesinde 3 saate indiğini, THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat’ın da kampanyaları peş peşe uygulamaya koyduğunu da ifade etti.

TURİST SAYISI ARTACAK

KKTC Kültür, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2 milyon hava yolu, 2 milyon da kara yolu olmak üzere 4 milyon turist çektiklerini, THY kampanyalarıyla bu sayının yüzde 50 artışla 6 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Güney Kıbrıs yönetiminin tur operatörlerini de tehdit ettiğini söyleyen Ataoğlu “Ajet ve THY bir ayda 600 sefer yaptı. Turizmciler risk alıp büyük yatırım yaptı. Bugün 30 bin yatakla hizmet veriyoruz. 2 otel daha açılacak. AirBNB ile anlaşma yaptık. Yatak sayısı artıyor. Tüm bunlarla birlikte 2 milyar dolar olan turizm gelirimizi yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MERYEM UZERLİ İLE KIBRIS'A ÖZEL REKLAM

THY İcra Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat, Ada’ya özel kampanyalarını, özel reklam filmi ile desteklediklerini söyledi. Bolat “Türk dizileri dünyada çok seviliyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrollerinden Meryem Uzerli ile Kıbrıs’a özel bir reklam filmi çektik. THY uçaklarında yayınlanması için de iş birliği yapacağız. Meryem Hanım, dünyada kadını güçlendirme ve çocuk hakları konusunda etkili bir isim. Kampanyada etkisi büyük olacaktır. Tur operatörleri ve otellerle yeni programlar yapacağız” dedi.