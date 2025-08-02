Türkiye KKTC’yi sil baştan donattı! Akdeniz’de güç dengesini Rumları çıldırtacak

Teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC’nin kalkınma mücadelesi, siyasi bağımsızlığı gibi milli meselemizdir" dedi.

TESLİM TÖRENİ LEFKOŞA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lefkoşa'da düzenlenen "Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni" kapsamında, Türkiye tarafından KKTC İçişleri Bakanlığı’na 5’i itfaiye aracı olmak üzere toplam 29 araç teslim edildi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve çok sayıda yetkili katıldı.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞMASI ZORUNLULUKTUR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar Kıbrıs Türkü’nün yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bugün burada teslimini yaptığımız araçlar da bu iradenin bir devamıdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, KKTC’ye yönelik desteklerin yalnızca araç hibesiyle sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "12 araç mali iş birliğimizin, diğer 12’si ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün doğrudan katkısıyla temin edilmiştir" dedi.

GÜVENLİK VE ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Teslim edilen araçlara ek olarak 19 kalem teknik teçhizat, parmak izi tanıma cihazları, Yunus polisi kıyafetleri ve mobil bilişim sistemlerinin de yer aldığını belirten Yılmaz, bu donanımların kamu güvenliğini ve sahadaki görevli personelin şartlarını iyileştirdiğini söyledi.

Ayrıca, GöçNet entegrasyonu ve 6 mobil göç noktası aracı sayesinde düzensiz göçle mücadelenin KKTC’de çok daha etkin hale geldiği ifade edildi.

DİJİTALLEŞMEDE BÜYÜK ADIM: TAKBİS VE WEBTAPU KKTC'DE

Yılmaz, KKTC’de Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Webtapu ve MEGSİS gibi sistemlerin entegrasyonu sayesinde halkın kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştığını, ayrıca Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi ile şehir planlaması, afet risk analizi ve tarımsal uygulamalarda dijital veriler kullanıldığını belirtti.

EMNİYET VE SAHİL GÜVENLİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

2025 yılı içinde Türkiye tarafından 85 KKTC personeline eğitim verildiğini aktaran Yılmaz, bu sayının yıl sonuna kadar 169’a ulaşacağını söyledi. Ayrıca, 6 sahil güvenlik botunun onarımının tamamlandığını, narkotik, asayiş, terör ve siber suçlardan aranan 26 şahsın yakalandığını açıkladı.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDAYIZ"

Yılmaz, "Bu destekleri günü kurtarmak için değil, KKTC’yi güçlü bir kurumsal yapıyla geleceğe hazırlamak için ortaya koyuyoruz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Türkiye Akdeniz'in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kamu güvenliği ve kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla 29 hizmet aracı hibe etti.