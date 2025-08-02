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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir araya geldi - 1. Resim

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında, Başbakan Sayın Ünal Üstel ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Türkiye-KKTC ilişkilerini her alanda daha da ileriye taşıyacak adımları, bölgesel gelişmeleri, ekonomik ve mali işbirliğimizin geleceğini ve e-Devlet başta olmak üzere kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeleri ele aldık. Misafirperverlikleri için Sayın Tatar'a ve Sayın Üstel'e teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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