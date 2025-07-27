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Cevdet Yılmaz'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cevdet Yılmaz&#039;dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orman Yangını, Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere olağanüstü iklim şartlarında Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ciğerimiz yanıyor" ifadesini kullanan Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınlarla kahramanca mücadele eden merkezi ve yerel görevlilere ve gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz.

Polemiklere ve dezenformasyona prim vermeden, kahraman ekiplerimize destek olalım, yetkili kurumlarımızın yaptıkları uyarılara ve verdikleri bilgilere kulak verelim. Birinci öncelik, can kaybı yaşanmaması. Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz. Her birimize sorumluluk düşüyor. Olağanüstü iklim şartlarında olağanüstü dikkat göstermek zorundayız. Küçük bir hata, büyük sonuçlar doğurabilir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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