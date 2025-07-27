Bursa yangınında uydu detayı! Sosyal medya Gürsu ve Kestel'i konuşuyor

Günlerdir arkası kesilmeyen orman yangınlarına dün akşam saatleri itibarıyla yeni şehirler de eklendi. Bunlardan biri de Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayan yangınlar oldu. Uydu görüntülerinde iki farklı ilçede çıkan yangınların eş zamanlı oluşu sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye haftalardır süren orman yangını mücadelesi devam ediyor.

Bütün kamu kurumları bütün personeli ve ekipmanıyla yangına müdahale ederken kontrol altına alınan bölgelerin ardından başka bir şehirde yeni bir yangın çıkıyor.

Bu yangınlardan biri de Bursa yangını oldu. Gürsu ve Kestel'de başlayarak Osmangazi'ye kadar yayılan yangın da kısa sürede 100 hektardan fazla ormanı kül etti. Ekiplerin gece boyu süren mücadelesiyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Yangın Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit ederek geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yaklaştığı Gürsu ve Kestel'deki mahalleler tahliye edildi. Bursa - Ankara yolu trafiğe kapatıldı. Şehre yangından dolayı kül yağdı.

Yangının çıkış saatlerine dair uydu görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.

Gürsu ve Kestel civarında eş zamanlı dumanların yükselmesi kasıtlı olarak çıkarıldığı yönündeki iddialara yol açtı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

TOKİ konutlarının bulunduğu Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'ne inen Bakan Uraloğlu, bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

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Adalet Bakanı Tunç "26 Haziran'dan bu yana geldiğimiz süreçte 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınlar meydana geldi. 33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Gerek dikkatsizlik ve özensizlik gerek kasten gerekse farklı sebeplerle yangın çıkmasına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapılıyor." açıklamasını yapmıştı.