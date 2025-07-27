Karabük günlerdir yanıyor! Felaketin boyutu havadan görüntülendi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Karabük'te günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan ve kara yoluna yaklaşan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Felaketin boyutu ise drone ile hava görüntülendi.
Karabük'te 4 gündür etkili olan orman yangını ile mücadele devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde kendini yeniden gösteren alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı.
ALEVLER KARA YOLUNA YAKLAŞTI
Karabük-Eskipazar kara yolu Cumayanı köyü mevkiine kadar inen yangın drone ile görüntülenirken, görüntülerde felaketin boyutu net bir şekilde gözler önüne serildi.
KAPANAN YOL YENİDEN AÇILDI
Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci