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Karabük günlerdir yanıyor! Felaketin boyutu havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karabük günlerdir yanıyor! Felaketin boyutu havadan görüntülendi
Karabük, Orman Yangını, Türkiye, Drone, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan ve kara yoluna yaklaşan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Felaketin boyutu ise drone ile hava görüntülendi.

Karabük'te 4 gündür etkili olan orman yangını ile mücadele devam ediyor.

Karabük günlerdir yanıyor! Felaketin boyutu havadan görüntülendi - 1. Resim

Dün akşam saatlerinde kendini yeniden gösteren alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı.

Karabük günlerdir yanıyor! Felaketin boyutu havadan görüntülendi - 2. Resim

ALEVLER KARA YOLUNA YAKLAŞTI

Karabük-Eskipazar kara yolu Cumayanı köyü mevkiine kadar inen yangın drone ile görüntülenirken, görüntülerde felaketin boyutu net bir şekilde gözler önüne serildi.

Karabük günlerdir yanıyor! Felaketin boyutu havadan görüntülendi - 3. Resim

KAPANAN YOL YENİDEN AÇILDI

Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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