Karabük günlerdir yanıyor! Felaketin boyutu havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Temmuz 2025 08:46 - Güncelleme: 27 Temmuz 2025 08:49 - Güncelleme:

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Karabük'te günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan ve kara yoluna yaklaşan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Felaketin boyutu ise drone ile hava görüntülendi.

Karabük'te 4 gündür etkili olan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Dün akşam saatlerinde kendini yeniden gösteren alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. ALEVLER KARA YOLUNA YAKLAŞTI Karabük-Eskipazar kara yolu Cumayanı köyü mevkiine kadar inen yangın drone ile görüntülenirken, görüntülerde felaketin boyutu net bir şekilde gözler önüne serildi. KAPANAN YOL YENİDEN AÇILDI Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı. İlgili Haber Bakan Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 33 ilde 21 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci