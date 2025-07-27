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Bakan Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 33 ilde 21 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 33 ilde 21 kişi tutuklandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Tunç, "26 Haziran'dan bu yana orman yangınları ile ilgili 33 ilde 97 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlarla mücadele sürüyor. Alevlerin sardığı Karabük'te incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınının 4 gündür devam ettiğini belirtti.

Bulundukları noktada yangının biraz hafiflediğini gördüklerini ifade eden Tunç, "Sayın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı da bugün Karabük'teydi. Burada açıklamalarda bulundu yangınla ilgili. Ülkemiz genelinde bir günde 76 yangının çıktığını söyledi. Şu anda da Bursa başta olmak üzere 5 ayrı şehrimizde, Karabük de bunlardan biri" diye konuştu.

Bakan Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 33 ilde 21 kişi tutuklandı - 1. Resim

33 İLDE 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunç, orman yangınlarının yaz mevsimi başladığından bu yana ülke için önemli problem olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"26 Haziran'dan bu yana geldiğimiz süreçte 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınlar meydana geldi. 33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Gerek dikkatsizlik ve özensizlik gerek kasten gerekse farklı sebeplerle yangın çıkmasına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapılıyor."

Tunç, orman teşkilatının yangınların söndürülmesi için büyük gayret gösterdiğinin altını çizerek, "Valimiz, milletvekillerimiz burada, vatandaşlarımızın yanındayız. Yerleşim yerlerine ulaşmamasıyla ilgili de geniş tedbir alınıyor. Bursa ile ilgili haberler aldık. İnşallah büyümeden bu yangınlar cana bir şey olmadan söndürülür. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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