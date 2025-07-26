Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'da korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Bursa'da korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, yaz mevsiminin gelmesiyle aşırı derecede artan hava sıcaklıkları ve insan faktörü sonucu ortaya çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Bir yangın da Bursa'da patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevlere ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Türkiye, dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bursa'da korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor - 1. Resim

BURSA'DA KORKUTAN YANGIN

Bir yangın da Bursa'da patlak verdi.

Yangın, öğle saatlerinde Harmancık ile Orhaneli ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'da korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor - 2. Resim

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası sürerken, bölgedeki çalışmalar titizlikle devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu orman 15 milyon kişiyi selden koruyor, her yıl milyarlarca dolarlık zararı engelliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belediye meclisinde ilginç anlar: AK Parti ve MHP grubu CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nı ağlattı - GündemAK Parti ve MHP grubu CHP'li başkanı ağlattıSilahlı saldırıya uğramıştı! AK Partili meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı - GündemSilahlı saldırıya uğramıştı! AK Partili meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandıBir yangın haberi de Sakarya'dan! Ekipler seferber oldu - GündemBir yangın haberi de Sakarya'dan! Ekipler seferber olduMurat Kurum'dan yangınzedelere müjde: 1 yıl içinde konutlar teslim edilecek - GündemBinlerce kişiye müjde! 1 yıl içinde teslim edilecekİntihar edeceğini söyledi! Eşiyle yaptığı son görüşme hayatını kurtardı - GündemEşiyle yaptığı son görüşme hayatını kurtardıYangınların ardından bir kentte daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı - GündemYangınların ardından bir kentte daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...