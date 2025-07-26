Bursa'da korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Türkiye, yaz mevsiminin gelmesiyle aşırı derecede artan hava sıcaklıkları ve insan faktörü sonucu ortaya çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Bir yangın da Bursa'da patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevlere ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Türkiye, dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

BURSA'DA KORKUTAN YANGIN

Bir yangın da Bursa'da patlak verdi.

Yangın, öğle saatlerinde Harmancık ile Orhaneli ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası sürerken, bölgedeki çalışmalar titizlikle devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.