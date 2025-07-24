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Bursalı kahraman köylüler yangına savaş açtı! Traktörleriyle alevlerin üzerine yürüdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursalı kahraman köylüler yangına savaş açtı! Traktörleriyle alevlerin üzerine yürüdüler
Bilecik, Orman Yangını, Bursa, Köylüler, Traktör, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'teki orman yangını 4 gündür rüzgarın da etkisiyle etkisini sürdürüyor. Alevler Yenişehir ve İznik sınırına dayanırken köylüler ellerinde ne varsa traktörlerle su tankerlerine bağladı.

Artan sıcaklıklar yangına davetiye çıkardı, alevler 10 orman işçisini hayattan kopardı.  Bilecik'te afetin adreslerinden biri oldu. 

4 gündür süren orman yangını rüzgarın etkisiyle bölgeye yayılırken, alevler Bursa Yenişehir ve İznik sınırına kadar dayandı.

Bursalı kahraman köylüler yangına savaş açtı! Traktörleriyle alevlerin üzerine yürüdüler - 1. Resim

YANGINA KARŞI SAVAŞ AÇTILAR

Bursa itfaiyesi ve Bursa ilçe belediyelerinden giden su tankerleri de bölgede görev yaptı. İznikli çiftçiler de Osmaneli ilçesine yardıma gitti. Yangını haber alan köylüler, ellerinde ne varsa toplayıp traktörlerine su tankerlerini bağladı.

Bursalı kahraman köylüler yangına savaş açtı! Traktörleriyle alevlerin üzerine yürüdüler - 2. Resim

KONVOYLA YANGIN BURUN BURUNA

Konvoy halinde süren yolculuğun ardından adeta yangınla burun buruna gelen çiftçiler Osmaneli kırsalına ulaştılar. Çiftçilerin itfaiye; orman bölge ve jandarma ekiplerine sağladıkları destekle yangın kontrol altına alındı. Köylülerin cepheye gidercesine verdiği mücadele kameraya yansırken, o anlar vatandaşların takdiriyle karşılandı.

Bursalı kahraman köylüler yangına savaş açtı! Traktörleriyle alevlerin üzerine yürüdüler - 3. Resim

Öte yandan Bilecik Osmaneli'deki yangının kara dumanları ve külleri dün İznik ve Yenişehir ilçesinde gündüzü adeta geceye döndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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