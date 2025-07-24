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Bunlar film sahnesi değil! Bilecik'teki yangından dehşet görüntüler: Allah'ım ortada kaldık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'e sıçrayan yangından gelen yeni görüntülerde bir vatandaşın "Allahım yardım et" çığlığı duyuldu. Görüntülerde bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı bir başka vatandaşın ise "Allah'ım bu ne, evi de kurtaramadık" diyerek feryat ettiği duyuluyor.

Türkiye dün Eskişehir'den gelen acı haberle yıkıldı. 10 orman görevlisi şehit oldu. Yangınlara müdahale sürerken alevlerin yükseldiği Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

Kayda alınan bir görüntüde, ekibin araçla alevlerin ve yoğun dumanın arasında kaldığı anlar yer alıyor.

"ALLAHIM ORTADA KALDIK"

Görüntülerde alevlerin yola kadar indiği ve dumandan görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken, araçtaki bir kişinin "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık. Allah'ım, sen yardım et, Ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün" şeklindeki paniği kayda yansıyor.

ALEVLERİN İÇİNDEN FERYATLAR YÜKSELDİ

Bahçede çekilen bir başka görüntüde de, vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi görülüyor. Bir kişinin "Çık oradan, çıkın" diye bağırması duyulurken, alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı da görülüyor.

Yanan alanları çeken bir vatandaşın da "Allah'ım bu ne, evi de kurtaramadık" diyerek feryat ettiği duyuluyor.

Bir diğer görüntüde ise yangına müdahale eden ekiplerin, alevlerle verdikleri zorlu mücadele yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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