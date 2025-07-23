Acı haberi evliliğinin ilk haftasında geldi! Eskişehir'deki yangında yürekleri dağlayan detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2025 23:11 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 23:26 - Güncelleme:

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangın faciasında 10 orman işçisi hayatını kaybetti. Şehit olan isimlerden Tolunay Kocaman'ın 1 hafta önce evlendiği ve işe yeni başladığı belirtildi. Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu. İlgili Haber Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisinin kimlikleri belli oldu 14 TEMMUZ'DA EVLENDİ, YANGINDA ŞEHİT DÜŞTÜ Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı. İlgili Haber Eskişehir'de orman yangını faciası! Alevlerin arasında kalan 10 işçi şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru