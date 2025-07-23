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Acı haberi evliliğinin ilk haftasında geldi! Eskişehir'deki yangında yürekleri dağlayan detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Acı haberi evliliğinin ilk haftasında geldi! Eskişehir&#039;deki yangında yürekleri dağlayan detay
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangın faciasında 10 orman işçisi hayatını kaybetti. Şehit olan isimlerden Tolunay Kocaman'ın 1 hafta önce evlendiği ve işe yeni başladığı belirtildi. Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi.

Acı haberi evliliğinin ilk haftasında geldi! Eskişehir'deki yangında yürekleri dağlayan detay - 1. Resim

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu.

Acı haberi evliliğinin ilk haftasında geldi! Eskişehir'deki yangında yürekleri dağlayan detay - 2. Resim

14 TEMMUZ'DA EVLENDİ, YANGINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Acı haberi evliliğinin ilk haftasında geldi! Eskişehir'deki yangında yürekleri dağlayan detay - 3. Resim

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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