Acı haberi evliliğinin ilk haftasında geldi! Eskişehir'deki yangında yürekleri dağlayan detay
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangın faciasında 10 orman işçisi hayatını kaybetti. Şehit olan isimlerden Tolunay Kocaman'ın 1 hafta önce evlendiği ve işe yeni başladığı belirtildi. Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi.
Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu.
14 TEMMUZ'DA EVLENDİ, YANGINDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.
Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.