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Eskişehir'de orman yangını faciası! Alevlerin arasında kalan 10 işçi şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir&#039;de orman yangını faciası! Alevlerin arasında kalan 10 işçi şehit oldu
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Eskişehir'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü şehit oldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü şehit oldu.

Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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