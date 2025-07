Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'kumpas' resti: Madem elinde 32 saatlik video kaydı var, versene mahkemeye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları ile ilgili polisi hedef alan Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz, bühtan edemez, onları meydanlarda hedef gösteremez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. 15 Temmuz'da canlarını feda eden vatan evlatlarını rahmetle andık, her biri için dualar ettik. 1071’den bugüne kanlarını al bayrağımızın rengi yaparak bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Her birine sağlıklı ömürler diliyorum.

Anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden öpüyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Erenler diyarıdır buralar. Asırlardır şehitlerimizle yaşıyoruz ve yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için gövdemizi gerektiğinde taşın altına koyacağız.

8 bin 238 öğrencimizi bugün mezun ediyoruz. Emniyet teşkilatımızın kadrolarına bugün katılıyorlar. Milletimizin huzur ve emniyeti için çalışacak kardeşlerimi tebrik ediyorum. Her birinize üstün başarılar diliyorum.