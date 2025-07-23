Eskişehir yangın neden çıktı, son durum ne? Yangında son gelişmeler

Türkiye, rekor sıcaklıkların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eskişehir yangın son durum kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yangında son gelişmeler merak edilirken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğu açıklandı.

Eskişehir yangın neden çıktı, son durum ne ve yangında son gelişmeler merak ediliyor. Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik’e sıçrayan, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde devam eden yangında 10 kişinin şehit olduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında 22 Temmuz 2025’te başlayan orman yangınının çıkış nedeni henüz kesinleşmedi ancak yetkililer yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve şiddetli rüzgarın yangını tetikleyici unsurlar olduğunu belirtiyor.

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yangının ormanlık alanda kısa sürede geniş bir alana yayıldığını tespit etti. Artan sıcaklıkların ve kuru bitki örtüsünün yangın riskini artırdığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın son açıklamasına göre, 4-22 Temmuz arasında 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı bu nedenle yangının kasten çıkarılmış olma ihtimali de soruşturuluyor.

ESKİŞEHİR YANGINI SON DURUM NE?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki yangın, 23 Temmuz 2025 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının sarp ve kayalık bir alanda sınırlı bir bölgeye sıkıştığını ve risk teşkil etmediğini belirtti.

Gece boyunca karadan sürdürülen yoğun müdahaleler, sabah saatlerinde uçak ve helikopterle desteklenerek alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması engellendi.

Ancak yangının Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne yönelmesi nedeniyle bu köy tedbiren boşaltıldı. Soğutma çalışmaları birkaç gün daha devam edecek.

ESKİŞEHİR YANGIN KAÇ ŞEHİT VAR?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 22 Temmuz 2025’te başlayan yangında, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğu açıklandı.