Türkiye alevlerle mücadele ediyor! Sakarya, İzmir, Eskişehir ve Karabük yangınlarında son durum

Son dakika haberi: Sakarya, Eskişehir, İzmir ve Karabük'te devam eden orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bakan Yumaklı, "Yangınla alakalı herhangi bir can kaybımızın olmaması en büyük sevincimiz, mutluluğum" derken, Bakan Yerlikaya ise 4-22 Temmuz tarihleri arasında çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını bunlardan 4'ünün tutuklandığını duyurdu.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, orman yangınlarını artırdı. Yurdun birçok bölgesinden haberler peş peşe gelirken, Sakarya'dan başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangında alevler, tahliye edilen Kazancı köyüne kadar ulaştı. Öte yandan Eskişehir, İzmir ve Karabük'te de alevlerle mücadele devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili 23 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, bunlardan 4’ünün tutuklandığını ve 19’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

İşte yangınlara dair son dakika bilgileri...

SAKARYA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar günü ormanlık alanda çıkan ve ertesi gün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangın büyüyor. Alevler, yüksek kesimde yer alan ve risk nedeniyle daha önce tahliye edilen Kazancı köyüne ulaştı.

Girişindeki bazı ahırların yandığı köyde alevlerin evlere ulaşmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

DİNLENME TESİSİ TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi. Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.

"RÜZGARIN DURUMU ÇALIŞMALARIMIZI ETKİLİYOR"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alanlara nakledildiğini hatırlattı.

Ekiplerin yangının enerjisini düşürmek ve söndürmek için yoğun çalıştığını belirten Sözer, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerimizle hem havadan hem karadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Boşalttığımız köylerimiz, yüksek kesimlerde olduğundan kaynaklı tehdit altında. Ekiplerimiz, sahada evlerin zarar görmemesi adına tüm çalışmaları yapıyor. Umut ediyorum ki rüzgar diner. Bu arada nem oranı da çok düştü. Bu da tabii söndürme çalışmalarımızı çok etkiliyor. Şu an havada onlarca helikopter, 3 uçak, aşağıda Orman Teşkilatımızın arazözleri, Özel İdaremizin iş makineleri, itfaiyelerimiz, kurumların tüm personeliyle sahada cansiperane bir şekilde mücadele veriyoruz."

BOZÜYÜK-MEKECE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Sözer, Bozüyük-Mekece kara yolunun ulaşıma kapatılmasına ilişkin, "Bozüyük ile Mekece arasında dumandan etkilenme ihtimaline karşı sürüş güvenliğini sağlamak adına orada şu an bir kesme yaptık. Vatandaşların mağdur olmaması adına Osmaneli ilçesi içinden veriyoruz. Bir problem yaşanmayacak. Duman ve yangının yola kadar inme durumu vardı. Orman Teşkilatımız bu konuda bize tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeyi dikkate alarak gerekli tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayan yangına dair açıklamada bulundu. Bölgeye gelerek koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi alan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, "Gün içerisinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Daha önce söndürülmüş alanlarda yeniden alevlenmeler oldu. Dört farklı noktada arkadaşlarımız mücadele ettiler. Onlardan ikisinde risk kalmazken, diğer iki noktadaki yangınlar devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece boyunca müdahaleye devam edecekler, gerekli tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir riskin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

İZMİR

İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak, 4 helikopter, 40 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Mahalle sakinleri ve çiftçiler, su tankerleri ile ilaçlama makineleriyle çalışmalara destek verdi. Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalesini durdururken kara ekipleri, alevlere yakın noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmaların ardından alevlerin büyük oranda gücünün düştüğü gözlendi.

KARABÜK

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.

Karabük-Eskipazar karayolunun Cildikısık mevkisinde Burunsuz köyü yakınlarında saat 16.30 sularında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle doğu ve batı yönlerinde yayılım gösterdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri ve 64 araçla yangına müdahale ediliyor.

Havanın kararması nedeniyle helikopter çalışmalarına ara verirken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

"DEVAM EDEN ÜÇ YANGIN VAR"

Bakan Yumaklı, dün ülke genelinde 22’si ormanlık alan, 32’si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele ettiklerini belirterek, "Bunlardan 51’i kontrol altına alındı. Bugün başlayan ve devam eden üç yangın var. Bunlardan bir tanesi Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ve İzmir Urla’da devam eden yangınlar. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor enerjilerinin düşürüldü ve gece boyu müdahaleyle inşallah yarın itibari ile güzel haberler vereceğimiz yönünde. Yangınla alakalı herhangi bir can kaybımızın olmaması en büyük sevincimiz, mutluluğum" dedi.

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, temmuz ayında yurt genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 4-22 Temmuz tarihleri arasında çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını bunlardan 4'ünün tutuklandığını aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu detaylara yer verdi:

"Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz’da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir-Dursunbey Kurtlar mahallesinde; 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak-Banaz Kızılhisar Köyünde; 8 Temmuz’da başlayıp 9 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak-Merkez Derbent Köyünde; 9 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyünde; 11 Temmuz’da başlayıp 12 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyünde; 12 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyünde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesinde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesinde; 14 Temmuz’da başlayıp 16 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kütahya-Gediz Üzümlü Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bolu-Mudurnu Deliceler Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa Saruhanlı Apak Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

Bilecik Merkez Kurt köyünde; 20 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi."