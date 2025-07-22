Sakarya'da filmleri aratmayan olay: Eşinden gelen telefon alevlerden kurtardı

Sakarya'da saatlerin süren yangından 63 yaşındaki Şadiye Kaya, komşularının yardımıyla kurtuldu. Kadın, kocasının telefonuyla yangını fark ettiğini söyleyip "Zeytinlik alanımız vardı yandı. Alevlerin ortasında kaldı evimiz, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu ama yine de yangının önüne geçilemedi. Beni komşularım alevlerin arasından aldı kurtardı" dedi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 46 saat önce başlayan orman yangını, bazı bölgelerde yeniden alevlenirken, söndürme çalışmalarına yoğun sis nedeniyle sadece karadan devam ediliyor.

Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangında ilk müdahale çevre mahallelerdeki vatandaşlardan gelirken ilgili kurumlar koordineli bir şekilde yangını kontrol altına almaya çalıştı.

EŞİNDEN GELEN TELEFON HAYAT KURTARDI

Yangının ilk çıktığı dakikalarda Bozören Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda evi bulunan ve hızla büyüyen alevler arasında kalan 63 yaşındaki Şadiye Kaya, çevre mahallelerdeki vatandaşların yangına müdahale etmek için geldikleri zaman kurtulduğunu aktardı.

Alevlerin arasından çevre mahallelerdeki vatandaşlar sayesinde kurtulan Şadiye Kaya, "Yangın başladığında ben evde oturuyordum. Eşim telefon etti bana ve ‘sen orada bir şey mi yaktın' dedi. Ben de hayır dedim. Dışarıya baktığımda alevlerin yanıma kadar geldiğini gördüm.

Ekipler hemen yangına müdahale için geldiler. Zeytinlik alanımız vardı yandı. Alevlerin ortasında kaldı evimiz, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu ama yine de yangının önüne geçilemedi. Beni komşularım alevlerin arasından aldı kurtardı" dedi.

Doğanın önemine değinerek vatandaşlara uyarıda bulunan Ramazan Kaya, "Yangın aşağıdan başladı bizim evimizin bulunduğu bölgeyi de sardı. Evimiz alevlerin ortasında kaldı ama Allah'a şükür hiçbir zararımız ve kaybımız yok.

Milletimize tek bir uyarım var; yaz gününde ormanlık alanlarımız ve piknik alanlarda dikkatli olalım. Öncelikle insan gibi yaşamayı öğrenelim. Çok şükür bir can kaybı yok ama ciğerlerimiz yandı. Erken müdahale edildi yangına ama bölgede büyük tahribat yaşandı" diye konuştu.